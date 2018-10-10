رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة: لأول مرة نشهد تلاحم بين القيادة السياسية في البلدين

قال خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية في القاهرة، إن الوئام الفكري والعملي بين القيادات السياسية لزعماء الدولتين يعني أن هناك متابعة وضغط على كافة الجهات لتنفيذ الرؤية السياسية الفريدة من نوعها بين البلدين.





وأضاف "كافاليس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التى تجمع مصر واليونان قوية وطيبة، معقبًا: "مصر واليونان بالنسبة لنا وطن أول وثاني ولا فرق بينهما".



