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رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة: لأول مرة نشهد تلاحم بين القيادة السياسية في البلدين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:21 م
رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة: لأول مرة نشهد تلاحم بين القيادة السياسية في البلدين
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رقية جمال
 
قال خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية في القاهرة، إن الوئام الفكري والعملي بين القيادات السياسية لزعماء الدولتين يعني أن هناك متابعة وضغط على كافة الجهات لتنفيذ الرؤية السياسية الفريدة من نوعها بين البلدين.

وأضاف "كافاليس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التى تجمع مصر واليونان قوية وطيبة، معقبًا: "مصر واليونان بالنسبة لنا وطن أول وثاني ولا فرق بينهما".

وشدد، على أن الفترة الحالية هي المرة الوحيدة التى نشهد فيها تلاحم بين القيادة السياسية في مصر واليونان.
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