نواف المقيرن يصل لمعسكر الاتحاد في الطائف

‏وصل نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، إلى معكسر الفريق الأول المتواجد حاليًا بمدينة الطائف للوقوف على آخر استعدادات النمور للفترة المقبلة.

وتواجد المقيرن في معسكر الفريق والتقى باللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويسعى رئيس النادي لأن يكون الفريق في حالة استقرار الفترة المقبلة.

ويحاول المدرب الكرواتي سلافين بيليتش أن يعيد الثقة في اللاعبين وتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة والتواجد في المراكز الأولى بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.