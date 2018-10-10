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عمرو وهبة يهنىء أمير كرارة بعيد ميلاده (صورة)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:04 م
عمرو وهبة يهنىء أمير كرارة بعيد ميلاده (صورة)
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الفجر الفني
 

هنأ الفنان الشاب، عمرو وهبة، صديقه الفنان أمير كرارة الملقب بـ"باشا مصر"، بمناسبة ذكرى ميلاده الـ41، بنشر صورة معه من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" الذى نجح فى المنافسة خلال مسوم رمضان الماضى.

 

وعلق "وهبة"، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وناجح يابو سليم".

عمرو وهبة يهنىء أمير كرارة بعيد ميلاده (صورة)
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