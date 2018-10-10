ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعليمات دخول مباراة مصر وسوازيلاند

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:04 م
تعليمات دخول مباراة مصر وسوازيلاند
طباعة
محمد الصو
 
بعد الاجتماع الأمني الخاص بمباراة مصر وسوازيلاند بعد غد الجمعة باستاد السلام، الذي حضره اللواء محمد طه مدير أمن الملاعب ممثلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم مع قيادات وزارة الداخلية، تقرر الآتي :

-أعداد المشجعين المصرح لهم بحضور المباراة 15 ألف متفرج.

-تحدد مدرج الدرجة الأولى يسار لجلوس السادة الصحفيين.

-سيتم تخصيص عدد 100 خط أوتوبيس نقل عام وذلك لنقل الجماهير من محافظتي القاهرة والجيزة حتى مناطق استاد السلام والعودة مرة أخرى.

-تحدد باب رقم 5 و باب رقم 6 لدخول الجماهيرر فتح أبواب الاستاد من الساعة الثانية ظهرا وتغلق في السادسة مساءا.

المزيد عن: مصر سوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 5:20:02 PM