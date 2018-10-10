تعليمات دخول مباراة مصر وسوازيلاند

بعد الاجتماع الأمني الخاص بمباراة مصر وسوازيلاند بعد غد الجمعة باستاد السلام، الذي حضره اللواء محمد طه مدير أمن الملاعب ممثلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم مع قيادات وزارة الداخلية، تقرر الآتي :





-أعداد المشجعين المصرح لهم بحضور المباراة 15 ألف متفرج.





-تحدد مدرج الدرجة الأولى يسار لجلوس السادة الصحفيين.





-سيتم تخصيص عدد 100 خط أوتوبيس نقل عام وذلك لنقل الجماهير من محافظتي القاهرة والجيزة حتى مناطق استاد السلام والعودة مرة أخرى.





-تحدد باب رقم 5 و باب رقم 6 لدخول الجماهيرر فتح أبواب الاستاد من الساعة الثانية ظهرا وتغلق في السادسة مساءا.



