محافظ كفرالشيخ: جاري توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي لعدداً من المراكز والقرى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حاليًا لـ 5 مراكز بالتوازي، وهى مدينة قلين ومنية قلين ومدينة بيلا والجرايدة ببيلا، ومدينة فوة ومدينة بلطيم ومدينة برج البرلس، حيث يحدث ذلك للمرة الأولى في كفرالشيخ، مشيرًا انه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل الغاز المنزلي ببيلا قبل نهاية عام 2019م، وسيكون هناك تسهيلات في توصيل الغاز للمنازل طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



اضاف انه يتم سداد المبالغ المستحقة على المشتركين من خلال أقساط قيمتها 30 جنيه شهريًا، وبدون فوائد، وتم بحث خطة المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكدًا على زيادة معدلات التنفيذ وزيادة الوصلات المنزلية، ومد الخطوط الرئيسية الجديدة بالمناطق التى لم يتم تنفيذ خدمة توصيل الغاز الطبيعى بها، مكلفًا بعمل تقرير شهري، لإرساله الى الجهات المعنية، وتم التكليف بوضع دراسة جدوى حقيقية وسريعة لتوفير مأخذ رئيسى للغاز الطبيعى قريب من مدينة الحامول مباشر دون الارتباط بالانتهاء من مشروع بيلا، وذلك لسرعة توصيل خدمة الغاز المنزلى لأهالى الحامول.



تابع المحافظ، انه سيتم إدخال الصرف الصحى الى 26 قرية جديدة بالمشاركة المجتمعية وهى قبول تبرع الأهالى بقطع أراضى لإقامة مشروعات صرف صحى مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعات الشباب منها "مشروعك جنب بيتك".





جاء ذلك خلال متاقشته خطة تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة على أرض المحافظة بالقطاعات المختلفة، وأهم ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات والأنشطة الجارية والمقترحة، مع لجنة متابعة المشروعات القومية لمجلس الوزراء، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، مساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء اللجان الفرعية للقطاعات والمصالح الحكومية المختلفة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزرات، والقيادات التنفيذية.