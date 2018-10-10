تركيبات غذائية تلحق الضرر بالإنسان.. اكتشفها

هناك مجموعة من التركيبات الغذائية التي تعد أكثر خطورة على صحة الإنسان، فلا يمكن وضع هذه المكونات معا لكي لا يحدث خلل في جهازك الهضمي وأمراض أخرى أنت في غنى عنهان ومن هذه التركيبات ما يلي:-





الألبان مع الأناناس:

أصبح الأناناس المخفوق بالحليب في الآونة الأخيرة شيئاً شائعاً فهناك عدد لا حصر له على الوصفات على الإنترنت حول طريقة إعداد بوظة الأناناس الشهية أو الكوكتيل بالحليب أو المكونات الأخرى، لكن الأناناس والألبان لا يصلحان مع بعضهما البعض، حيث تبطئ الفاكهة الحامضة من عملية الهضم خاصة في الصباح وذلك بالإضافة إلى احتواء الأناناس على البروميلين وهو مركب إنزيمي قد يؤدي للتسمم حين الجمع بينه وبين منتجات الألبان كما يسبب البروميلين تخثّر الحليب.





لذا فإن كنت من محبي إضافة الألبان إلى الفاكهة فجرّب إضافة المشمش الجاف أو الخوخ عوضاً عن الأناناس، حيث سيكون لهذه النوعية من التركيبات طعمٌ طازج ولذيذ وسيستهلكها الجسم بصورة أسهل، فمن الرائع دوماً توسّع نطاق قائمة الطعام الخاصة بك، فمن يدري لربما تعثر على طبقك أو شرابك المفضّل.





المعكرونة مع اللحم المفروم: