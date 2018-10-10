ضبط غطاس بحوزته 72 فرش حشيش في الغردقة

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط عاطل بمدينة الغردقة، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر بلغت 72 فرش حشيش بما يعادل 15 كيلو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



حيث بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط مكتب فرع الإدارة بالغردقة برئاسة المقدم شهاب جابر رئيس الفرع، والرائد حازم الشيخ، والرائد الحسيني حلمى، المفتشان بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة ؛ على الفور تم إخطار اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم.



وعقب تقنيين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم "م. ا" - 29 عاما بمنطقة الهضبة، وتبين أنه يعمل فى مركز غطس وبحوزته 72 طربة حشيش، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.