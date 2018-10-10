واس - السعودية | أمير الرياض يقيم مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له





أقام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير المنطقة، بقصر الحكم اليوم، مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي حسن علي خيري والوفد المرافق له.





حضر مأدبة الغداء الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان الوزير المرافق والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط وكبار مسؤولي منطقة الرياض .





كما حضره من الجانب الصومالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الإعلام والسياحة طاهر محمود جيلي، والقائم بالأعمال بسفارة الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي.



