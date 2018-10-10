محافظ كفر الشيخ: بدانا بملفي النظافة والإضاءة ليشعر المواطن بالتغيير

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة بها مشاريع كثيرة متوقفة ومتعثرة، وأهم محورين بدأت العمل عليهم منذ أن توليت المسئولية هما النظافة والاضاءة، وأن النظافة ملف سهل ولكنه بحاجه الى تركيز والاضاءة ملف اسهل لأننا انتهجنا الشراء المركزى واستخدام لمبات الليد وبالتالى يشعر المواطن ان هناك قفزة نوعية حدثت فى موضوع الاضاءة، وكفر الشيخ دخلت ضمن اربع محافظات فى برنامج الدولة والتى تتولاه وزارة البيئة فى ادارة المخلفات الصلبة ويعتبر برنامج مهم جدًا.



وأضاف المحافظ، هناك تعلميات فى مجلس المحافظين، اننا نبني غرف على حدود الترع والمصارف، وبدانا بالفعل العمل على مستوى المراكز والمدن، لافتًا أن مشروعات الصرف الصحى المتوقفه ومشروعات مياه الشرب المتوقفه بمثابة تحد كبير وصعب ومهم، وهناك بعض المشاكل مثل ان الشركات لم تستطع التمكن من ١٥٠متر او ٥٠ متر من مشروعات نسبة تنفيذها 90% او 95% وايضا هناك مشاكل اخرى مثل مشاكل التمويل سواء كانت من الهيئات أو الجهات المانحة، هناك بعض عمليات الاحلال والتجديد لخطوط المياه، وأن رئيس شركة المياه، المهندس محمد مفتاح، يقوم بمجهود كبير نحو تنفيذها.



تابع محافظ الإقليم، فى الفترة الماضية عملنا على أكثر من محور، منها التطوير الادارى وتشغيل المراكز التكنولوجية الجديدة وخدمة الشباك الواحد للمواطنين، وكانت فيه خطوات جادة كما عقدنا اتفاقيات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكنة الإدارات وبدانا نطبق بالديوان العام مجموعة من النظم الادارية والمالية أهمها الشئون المالية والشئون الادارية وشئون العاملين وكل ادارات الديوان بمنظومة ميكنة إدارات الديوان وهذا يسهل ويحسن العمل، الجزء الثانى بدأنا فيه اتفاقية مع وزارة التخطيط والا صلاح الادارى والمتابعة باننا نقوم بعمل تطوير المراكز التكنولوجية وكان لدينا مركزين تكنولوجين يعملوا بالنظام السابق.



أوضح المحافظ، قمنا بعمل اتفاقية وبالفعل قام فريق العمل بتدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية وانشاءنا 11مركز تكنولوجى كانوا متوقفين وسنبدا من الشهر القادم بتفعيل المراكز التكنولوجية وتم إدخال الديوان العام فى خدمة شكاوى المواطنين وخدمات اخرى متميزة، وفى مجال التفاعل مع المواطنين تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل اسبوع للقاء المواطنين، وهناك خدمات مقدمه للقرى الاكثر احتياجا وتتمثل فى قوافل الخير وهى عبارة عن سلع تموينية ومبادارات يقودها مجموعة من الشباب بالتعاون مع مديرية التموين ومديرة الصحة واشراف كامل من مديرية الطب البيطرى.



جاء ذلك خلال متاقشته خطة تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة على أرض المحافظة بالقطاعات المختلفة، وأهم ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات والأنشطة الجارية والمقترحة، مع لجنة متابعة المشروعات القومية لمجلس الوزراء، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، مساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء اللجان الفرعية للقطاعات والمصالح الحكومية المختلفة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزرات، والقيادات التنفيذية.