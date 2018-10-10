"كلنا واحد" تشارك في توفير المواد الغذائية والفاكهة بأسعار مخفضة (صور)

تواصل مبادرة "كلنا واحد" فعالياتها بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، والمشاركة في توفير والسلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار إستراتيحية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" في مجال توفير السلع الغذائية والخضراوت والفاكهة والمستلزمات المدرسية، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.





يذكر أن المبادرة منذ إنطلاقها تشهد إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للجهد الذي تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.