مقتل أكثر من 50 شخصا في انقلاب حافلة بكينيا

لقى أكثر من 50 شخصا مصرعهم في كينيا بعد انقلاب حافلة على الطريق السريع بين نيروبي وكيسومو بالقرب من إقليم "كيريشو".





ووفقا لما صرحت به قوات الشرطة بإقليم كيريشو، كانت هذه الحافلة تحمل 67 شخصا وأخطأ السائق في تقدير المسافات واصطدم بحواجز على جانب الطريق، مما نتج عنه انقلاب الحافلة وتحطمها.





وقال أحد مسؤولي قوات الشرطة الكينية لوسائل الإعلام إن هذا الحادث وقع فجر اليوم، وارتفع عدد الضحايا إلى 51 قتيلا، من بينهم ثمانية أطفال، بينما أُصيب آخرون بجروح خطيرة جراء الحادث الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه الأسوء في تاريخ هذه المنطقة.



