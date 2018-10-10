مراكز متقدمة لجامعة الفيوم في مسابقات مراكز الفنون (صور)

حصلت جامعة الفيوم على عدد من المراكز المتقدمة، وذلك خلال مشاركتها في مسابقات مراكز الفنون والتي شملت الموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والمسرح على مستوى الجامعات المصرية والتي أقيمت بمحافظة الاسكندرية.





حيث استطاع منتخب كورال جامعة الفيوم الحصول على المركز الرابع وحصل المايسترو وائل حمدي على جائزة التميز في التدريب ، وحصلت الطالبة أمل خالد بكلية الصيدلة على جائزة التميز في الغناء.





كما حصلت الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات في الموسيقى ، والطالب فادي سمير على المركز الثاني و سامي سمير على المركز الثالث بكلية الخدمة الاجتماعية في مجال العزف.





أما في مسابقات الفنون التشكيلية فقد حصلت جامعة الفيوم على المركز الرابع على مستوى الجامعات وحصلت الطالبة رباب طلعت بكلية الاداب على الجائزة الاولى أما جائزة التميز فقد حصل عليها الطالب أحمد رجب بكلية الطب.



