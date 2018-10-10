وزارة الخارجية تسلم "الآثار" غطاء تابوت مصري تم ضبطه بالكويت

سلمت وزارة الخارجية اليوم، إلى لجنة من خبراء وزارة الآثار غطاء تابوت مصري كانت سلطات الجمارك الكويتية قد ضبطته أثناء محاولة تهريبه إلى الكويت، وذلك اتصالاً بالجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية والرامية لاسترداد الآثار المصرية المُهربة خارج البلاد، والتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والآثار في هذا الصدد.





ويأتي تسليم الغطاء بعد متابعة حثيثة وتنسيق مستمر بين السفارة المصرية فى الكويت والسلطات المعنية، حتى تسلمت السفارة غطاء التابوت يوم 8 أكتوبر2018، من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بعد تنسيق استمر منذ شهر مارس 2018، حيث حرصت السلطات الكويتية على إعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي فور التحقق من انتماء القطعة إلى الحضارة المصرية.



