طريقة عمل الكيك بدون دقيق

المقادير

¼ كيلو (250 جم) شكولاتة حلويات مقطعة قطع صغيرة

كوب (250 مل) كريمة خفق سائلة

4 بيضات

5 ملاعق كبيرة (75 جم) سكر

ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا سائلة





طريقة التحضير

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

على نار متوسطة، سخني الكريمة دون غليان، ثم صبيها فوق الشوكولاتة، وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

في وعاء كبير، ضعي البيض والسكر، واخفقيهما بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح لونه أقرب للأبيض ويتضاعف حجمه.

أضيفي الفانيليا واخفقي، ثم صبي نصف الخليط فوق الشوكولاتة، وقلبي في اتجاه واحد من أسفل لأعلى حتى يختفي اللون الأبيض تمامًا.

صبي باقي الخليط، وقلبي في اتجاه واحد من أسفل لأعلى حتى يختفي اللون الأبيض تمامًا.

صبي الخليط في صينية مغطاة بورق الزبدة من الأسفل ومن الأطراف، ثم غلفي الصينية من الخارج بورق فويل.

ضعي الصينية في صينية أكبر، ثم صبي ماء مغلي في الصينية الخارجية، ثم ضعيهما في الفرن لمدة 60 دقيقة.

أخرجيها من الفرن، ثم اتركيها تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة.