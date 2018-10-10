بعثة المنتخب الأوليمبي تسافر للإمارات الليلة

تغادر بعثة المنتخب الأوليمبى القاهرة مساء اليوم متجهة للامارات برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأداء مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 12 و15 أكتوبر الجاري.









وكان المنتخب قد أدى تدريبه الأخير بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة ظهر اليوم وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب الذى أرجأ اختيار قائمة اللاعين المسافرين لحين انتهاء مباراة الأهلى والترسانة في كأس مصر.



