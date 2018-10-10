"خنقتها بالإيشارب".. القبض على عامل بمصنع بلاستيك بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة عرب الجرعان، دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بحلوان.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة عرب الجرعان، دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ح.ت" 68 سنة، ربة منزل، وتبين أنها مسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن كدمات وآثار دماء على الوجه ووجود إيشارب أسود اللون ملفوف حول رقبتها تم نقلها لمشرحة النيابة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

وبسؤال نجليها قررا بتلقيهما اتصال هاتفي من الجيران تفيد وفاتها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها.





وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ وردت معلمات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة "إ.م" 28 سنة، عامل بمصنع بلاستيك بقليوب/ قليوبية ومقيم عزبة الوالدة، دائرة قسم شرطة حلوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 7519 لسنة 2013م الخانكة / قليوبية "مخدرات".

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظراً لوجود علاقة نسب بينه وبين أهلية المجني عليها علم من خلالها أنها تعمل في مجال تجارة السلع الغذائية واحتفاظها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها، فخطط للتخلص منها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وفي سبيل ذلك توجه لمسكنها بدعوى شراء بعض المواد الغذائية وقام بالتعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها باستخدام الإيشارب المعثور عليه حول رقبتها حتى تأكد من وفاتها وقام بتفتيش الشقة بحثا عن أية مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة إلا أنه لم يعثر على شيء وفر هارباً.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.