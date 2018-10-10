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18 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بورتو في الكأس

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:25 م
18 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بورتو في الكأس
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محمد عبدالفتاح
 

استقر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري على اختيار ١٨ لاعباً للدخول في قائمة الفريق لمباراة بورتو السويس غداً بدور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة تواجد كل من:

"الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمد بازوكا، محمد جبر، ويلسون، محمد عادل، رمزي خالد، محمد ناصف، كريم الديب، ديديه كوريه، نور السيد، أحمد داودا، فوزي الحناوي، أحمد الألفي، رزاق سيسيه، خالد قمر، إيمانويل بناهيني ومحمد ناجي جدو".
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