رئيس "خارجية النواب" والسفير الإيطالي يبحثان عودة السياحة إلى مصر

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللقاء الذى جمع هيئة مكتب اللجنة اليوم الأربعاء مع السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى، شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار ما تتمتع به خلال الفترة الحالية.





وأضاف "درويش" فى تصريحات صحفية لـ"المحررين البرلمانيين"، أنه تم فتح ملف عودة السياحة الايطالية بقوة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وكذلك ملف الطالب الإيطالى ريجينى، وفى هذا الإطار تم الاتفاق على استمرار التعاون القضائى بين البلدين.