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إقبال ضعيف على تذاكر المنتخب أمام سوازيلاند

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:23 م
إقبال ضعيف على تذاكر المنتخب أمام سوازيلاند
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محمد الصو
 

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومنافسه سوازيلاند، إقبالًا ضعيفًا من الجماهير اليوم لحضور لقاء الفريقين بالتصفيات الإفريقية.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طرح تذاكر المباراة بمنافذ بيع ملعب القاهرة الدولي، ونادي الصيد، حيث جاءت سعر التذكىة الموحدة 40 جنيهًا والأمامية 100 جنيهًا.


ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، يومي الجمعة المقبلة على ملعب السلام و16 أكتوبر الجاري بسوازيلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة التذاكر
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