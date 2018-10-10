إقبال ضعيف على تذاكر المنتخب أمام سوازيلاند

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومنافسه سوازيلاند، إقبالًا ضعيفًا من الجماهير اليوم لحضور لقاء الفريقين بالتصفيات الإفريقية.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طرح تذاكر المباراة بمنافذ بيع ملعب القاهرة الدولي، ونادي الصيد، حيث جاءت سعر التذكىة الموحدة 40 جنيهًا والأمامية 100 جنيهًا.



