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ضبط عاملين وسائق سرقوا 22 ألف دولار و160 ألف جنيه بعابدين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:20 م
ضبط عاملين وسائق سرقوا 22 ألف دولار و160 ألف جنيه بعابدين
المتهمين
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هبه عبد الحفيظ
 

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاملين وسائق سرقوا خزنة بداخلها ٢٢ ألف دولار و١٦٠ ألف جنيه بعابدين.


تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارا بتمكن أفراد الطوق الأمني المعين بمنطقة باب اللوق، من ضبط إسلام ط، حال سيره بشارع مصطفى أبو هيف، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها على "22 ألف دولار أمريكي، و160 ألف جنيه، و2 دفتر شيكات، و2 دفتر إيصال أمانة".


واعتراف بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان طارق خ، 25 سنة، عامل بمحل إلكترونيات، وكريم س، 24 سنة، سائق، من داخل مركز للإلكترونيات بباب اللوق، وذلك بأسلوب كسر الكالون.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وأضاف الثاني، أنه نظرًا لعمله بالمول المواجه للمركز محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة، فخطط بالاشتراك مع باقي المتهمين علي ارتكاب الواقعة.


حيث قام المتهمان الأول والثالث بالاستيلاء علي الخزينة المشار إليها، واقتصر دوره علي انتظارهما بإحدي السيارات المستأجرة، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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