بانتظار محمد صلاح.. 5 أساطير كروية أدرجوها في المناهج التعليمية

طالب وليد سليمان نجم الأهلي خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية بتدريس ما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المناهج التعليمية بمصر، مؤكدًا أن "صلاح" نقل الكرة المصرية لمستوى آخر، وأصبح حلمًا للطفل المصري ومثل أعلي للجميع.





واستطاع محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية تحقيق الكثير من الانجازات والبطولات والأرقام القياسية بداية من مشواره مع بازل السويسري، مرورًا بتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، واخيرًا مع ليفربول والذي وصل معه لمرحلة كبيرة من النضج الكروي، حيث قدم مع الريدز اداءًا استثنائيًا في الموسم الماضي، وحقق معه العديد من الجوائز الفردية والأرقام القياسية، وفاز بجائزة "الحذاء الذهبي"، وتم ترشيحه مؤخرًا لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي ولكن يحالفه الحظ، ومرشح حاليًا ضمن 30 لاعبًا للفوز بالكرة الذهبية.





وسبق وتم إدراج مسيرة عدد من نجوم الكرة المصرية والعربية في المناهج الدراسية حتي يستفيد الأجيال الجديدة مما حققه هؤلاء النجوم من نجاحات وانجازات خلال مشوارهم بالملاعب.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية الذين تم إدراج مسيرتهم الكروية في المناهج التعليمية:









1- محمود الجوهري









نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وشيخ المدربين العرب محمود الجوهري صاحب انجاز تأهل مصر لمونديال إيطاليا 1990 حقق خلال مشواره كـ"لاعب ومدرب" الكثير من الإنجازات والنجاحات دفعت وزارة التربية والتعليم المصرية لوضع مسيرته ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية كأحد النماذج الرياضية المُشرفة، حتي يستفيد أبناؤنا الصغار مما حققه خلال مشواره الكروي.





2- محمد أبوتريكة





يعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق واحد من النماذج المُشرفة في كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، حقق خلال مشواره الكروي الكثير من الانجازات الرائعة، وذلك دفع وزارة التربية والتعليم في السعودية لإدارج السيرة الذاتية له ضمن مناهجها الدراسية عام 2016، كما وضعت وزارة التعليم في سلطنة عمان جزء من سيرة "تريكة" في منهج اللغة الانجليزية للصف الخامس الابتدائي.





3- ماجد عبد الله





كان ماجد عبد الله اسطورة الكرة السعودية أول لاعب كرة قدم سعودي يدرج مشواره الكروي وسيرته الذاتية في المناهج الدراسية بالسعودية للحديث عن حياته وموهبته وإنجازاته مع الكرة السعودية، حيث تم وضع درس كامل عنه في منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية يحمل اسم "جوهرة العرب".









4- ياسر القحطاني





نجم الكرة السعودية والعربية ياسر القحطاني واحد من نجوم الكرة الذين زينت مسيرتهما الكروية المناهج الدراسية في بلاده، حيث افردت وزارة التعليم السعودية جزء من منهج اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوي للحديث عن انجازات ونجاحات "القحطاني" في ملاعب الساحرة المستديرة.









5- سامي الجابر









قائد الهلال ومنتخب السعودية السابق سامي الجابر أفردت له وزارة التعليم بالسعودية موضوعًا كاملًا في كتاب اللغة الإنجليزية لكلية العلوم في جامعة الإمام محمد بن سعود للحديث عن إنجازاته ونجاحاته مع المنتخب السعودي.











