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القبض على عاطل بالمطرية قبل ترويجه 2 كيلو جرام حشيش

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:16 م
القبض على عاطل بالمطرية قبل ترويجه 2 كيلو جرام حشيش
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، قبل ترويجه 2 كيلو جرام حشيش، بدائرة قسم شرطة المطرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


كانت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، تمكنت من ضبط "م.س" 35 سنة، عاطل، مستقلا سيارة ملاكي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كيلو جرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16301 لسنة 2016م المطرية "تبديد".

 

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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