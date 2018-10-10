غدًا.. "8 الصبح" يحتفل بعيد ميلاد "الكينج" محمد منير

يحتفل غدًا برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة "DMC" بعيد ميلاد الفنان الكبير "الكينج" محمد منير.

حيث يرصد البرنامج التاريخ الفنى الكبير"للكينج" مع عرض مقاطع من اشهر أغانية وحفلاته الذي قدمها داخل مصر وخارجها فى عدد من العواصم الأوربية المختلفة.

كما يلقي الضوء على اشهر المؤلفين والشعراء والملحنين الذى تعامل معهم منير على مدار مشوراه الفنى الطويل.

وفى نفس السياق يحتفل البرنامج أيضا يوم "الجمعة" بعيد ميلاد "الهضبة" عمرو دياب.

"8 الصبح" يذاع يوميا على قناة DMC ولمدة ساعتين على الهواء ، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، ورئيس التحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.