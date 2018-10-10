"عبدالعال" يبحث التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن فرنسا شريك هام وحيوى لمصر، ودائمًا ما كان هناك تنسيق مشترك بين البلدين حول الكثير من القضايا، منوهًا إلى التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد الداخلى والإقليمى من خطر الإرهاب، وجهود الاصلاح الاقتصادى، وتردى الأوضاع فى دول الجوار والمنطقة، والهجرة غير الشرعية واللاجئين، داعيا الى مزيد من التنسيق فى مواجهة هذه التحديات، والتى تقف مصر أمامها كحائط صد لتزود به عن دول أوروبا.





جاء ذلك خلال لقاء عبدالعال مع ريتشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بمقر الجمعية، حيث بدأ عبدالعال اللقاء بتوجيه التهنئة لريتشارد فيراند على انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية الفرنسية، مؤكدًا على أن وجوده اليوم فى فرنسا إنما يأتى فى إطار الالتزام الواضح من البلدين بالدفع بعلاقاتهما إلى المزيد من التطور.





وتابع أن زيارته تأتي فى إطار ما تتمتع به مصر وفرنسا من علاقات متميزة، تشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى الرسمي، مبديًا رغبته في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين برلمانى البلدين.





واستكمل عبدالعال حديثه بالإشارة إلى ما تحقق من نمو اقتصادى للسوق المصرى، والمؤشرات الاقتصادية الصاعدة التى نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تبنته الدولة المصرية وعازمة على استكماله، داعيًا إلى المزيد من انخراط فرنسا عبر آلياتها التنموية المختلفة في خطط التنمية المصرية في مختلف المجالات والمشروعات المصرية القومية الكبرى، وبما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربطهما.





من ناحيته، أكد ريتشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية على أن فرنسا لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والايمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، معربًا عن تقديره لكافة الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين.





كما أكد استمرار دعم الدولة الفرنسية لهذه الجهود بوصفها تمس دول المنطقة وأوروبا كافة، مشيرًا إلى أن زيارة عبدالعال إلى فرنسا جاءت فى الوقت المناسب لتعطى المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تعتبر فرصة هامة للحوار والتعاون بين الجانبين.





وأشاد ريتشارد بما تشهده مصر حاليًا من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، التى جاءت بفضل توافر الإرادة للقيادة المصرية، وبما تشهده مصر من استقرار داخلى، مؤكدًا على أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرار دون استقرار الأوضاع فى مصر.



