نقل مباراة الأهلي والترسانة ON Sport HD

غيابات الأهلي

ويواجه الأهلى أمام الترسانة مشكلة الغيابات، حيث يخوض اللقاء، فى ظل الاستدعاء الدولى لـ6 لاعبين، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى، بجانب اللاعبين المصابين، على رأسهم على معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى وميدو جابر.

يبحث عشاق الأهلي عن موعد مباراة الأهلي القادمة، ويدخل فريق الأهلي المباراة وعينه علي تحقيق الفوز والصعود للدور المقبل لاستعادة لقب كأس مصر الغائب منذ سنين طويلة باستثناء الموسم قبل الماضي 2017، بعدما توج الفريق الأحمر على حساب أبناء بور سعيد في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب.