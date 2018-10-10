"لو مش عارف".. خطوات إغلاق حسابك على "جوجل بلس"

يمكن للمستخدمين القلقين بشأن سلامتهم وخصوصيتهم ويرغبون في حذف حسابات "جوجل بلس"، بعد الاختراقات الأخيرة بشكل نهائي، اتباع الخطوات التالية:-





- افتح Gmail وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

- اضغط على صورة ملفك الشخصى فى الزاوية العلوية اليسري من الشاشة.

- سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الملف الشخصى على + Google

- اضغط على خيار "الإعدادات" من العمود الأيمن.

- مرر لأسفل وابحث عن خيار "حذف ملفك الشخصي في + Google" ضمن قسم "الحسابات"

- ادخل كلمة المرور الخاصة بك لإثبات ملكية حسابك.

- في الصفحة التالية، قم بالتمرير وحدد خيار"إلغاء متابعتي أيضًا لأي شخص أتابعه عبر منتجات Google الأخرى"

- كذلك اضغط على خيار "مطلوب: نعم ، أفهم أن حذف الملف الشخصى في + Google لـ (اسمك) ( [email protected] ) لا يمكن التراجع عنه والبيانات التي أحذفها لا يمكن استعادتها".

- الآن، اضغط على زر "حذف"