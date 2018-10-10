"لو مش عارف".. خطوات إغلاق حسابك على "جوجل بلس"
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:10 م
يمكن للمستخدمين القلقين بشأن سلامتهم وخصوصيتهم ويرغبون في حذف حسابات "جوجل بلس"، بعد الاختراقات الأخيرة بشكل نهائي، اتباع الخطوات التالية:-
- افتح Gmail وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
- اضغط على صورة ملفك الشخصى فى الزاوية العلوية اليسري من الشاشة.
- سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الملف الشخصى على + Google
- اضغط على خيار "الإعدادات" من العمود الأيمن.
- مرر لأسفل وابحث عن خيار "حذف ملفك الشخصي في + Google" ضمن قسم "الحسابات"
- ادخل كلمة المرور الخاصة بك لإثبات ملكية حسابك.
- في الصفحة التالية، قم بالتمرير وحدد خيار"إلغاء متابعتي أيضًا لأي شخص أتابعه عبر منتجات Google الأخرى"
- كذلك اضغط على خيار "مطلوب: نعم ، أفهم أن حذف الملف الشخصى في + Google لـ (اسمك) ([email protected]) لا يمكن التراجع عنه والبيانات التي أحذفها لا يمكن استعادتها".
- الآن، اضغط على زر "حذف"
- في النهاية، سترى شاشة تأكيد وحذف والتي يمكن تجاهلها تماما.