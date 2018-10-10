الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون المشترك.. أهم ملفات جلسة مباحثات "السيسي" ونظيره القبرصي

شهدت جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على هامش فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، العديد من التفاصيل أبرزها بحث تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ويرافق الرئيس السيسي، وفدا وزاريا رفيع المستوى، يضم كل من وزير الخارجية سامح شكري والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت كما يضم الوفد كل من اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس والسفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما أشاد الرئيس بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور بين مصر وقبرص حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أثنى رئيس قبرص على متانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، مُعربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أُطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأعرب الرئيس القبرصي، عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقًا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مُشيدًا كذلك بدور مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب، كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما في شتى المجالات، خاصةً في مجال الطاقة.

المشروعات المشتركة

وشدد الرئيسان على ضرورة المضى قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

الهجرة غير الشرعية و قضيتا قبرص

وتطرق الجانبان إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

وبحثت القمة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة إضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن أمن الطاقة والإرهاب والقضية القبرصية وعملية السلام في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تقييم ما أنتجته القمم الثلاثية حتى الآن.