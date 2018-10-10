الليلة.. القارئ محمود النجار ضيف محمد الباز في "90 دقيقة"

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية،القارئ محمود النجار، فى حوار خاص فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء وذلك فى الحلقة العاشرة من سلسلة دولة التلاوة الحديثة لبرنامج 90 دقيقة.

يكشف القارئ محمود النجار أهم المحطات فى رحلته مع القرآن الكريم ورحلاته للخارج للقراءه وكيف أصبح قارئا للقرآن الكريم وأسرار اختياره للقراءه فى المناسبات الرسمية.

ويتحدث القارئ محمود النجار عن علاقته بقراء القرآن الكريم فى مصر والعالم ولماذا تراجع دور القراء المصريين وسر حبه للشيخ الشيخ الشحات أنور واوﻻده القراء.

كما يقدم مجموعة من التلاوات القرآنية بصوته خلال الحلقة ، والتى تعد الحلقة الـ10 من ضمن سلسلة حلقات "90 دقيقة" عن دولة قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث.

يذكر ان الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة استضاف ضمن سلسلة حواراته عن دولة قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث 9 حتى الآن وهم كلا من القارئ الكبير أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الشحات أنور والقارئ الشيخ ممدوح عامر فاكهة القراء والقارئ الشيخ العزب سالم العزب أحد قراء أذاعة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى أحد اشهر قراء القرآن الكريم والقارئ السيد عبد الوهاب الطنطاوى والقارئ الشيخ صلاح السيد متولى نجل أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى وهو السيد متولى والقارئ الشيخ عبده مغازى شنقار واخرهم القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد قارئ المناسبات الرسمية.