يوتيوب موبايل وجوال الاهلي ضد الترسانة مباشر علي اون سبورت

موعد مباراة الأهلي والترسانة 10-10-2018

توقيت مباراة الأهلي والترسانة الأربعاء 10-10-2018، تقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والحادي عشر بتوقيت الإمارات.