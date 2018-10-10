وكيل تعليم كفرالشيخ تكرم طالباً لإقامته مشروعاً وجرئته في عرض مظلمته على المحافظ

كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الطالب وائل وليد خيري، بالصف الرابع بالمدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ5 سنوات، وذلك لاجتهاده، وإقامته مشروعًا، للإنفاق على أسرته إلى جانب تفوقه الدراسي.



جاء ذلك عقب عرض الطالب وائل وليد خيري، لشكواه على الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ وتضرره من مجلس إدارة حديقة صنعاء ومضايقات من أحدهم، لإقامة أحد المشاريع الخاصة للإنفاق على أسرته، وعندما علمت وكيل الوزارة أنه طالب أعلنت أمام المحافظ عن تكريمه.



وأكدت وكيل الوزارة، لابد من تشجيع مثل تلك النماذج المتميزة من طلابنا،الذين لا تمنعهم دراستهم وحرصهم على الحضور لتلقي العلم، وفي نفس الوقت يدير مشروعًا للإنفاق على أسرته برغم صغر سنه، فعمره لا يتجاوز 18عامًا، وعندما تعرض لمظلمة، لم يصمت، ولكنه كان جريئًا، فتوجه للدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ وعرض مظلمته بأسلوب متميز فوجد استجابة فورية من المحافظ محذرًا من يتعرض للطالب لأي مضايقات بحديقة صنعاء سيحوله للتحقيق.



وأضافت، أنها تطالب كل الطلاب بالحرص على الحضور للمدرسة، وفي نفس الوقت مساعدة الاسرة في حالة استطاعته ذلك، بحيث لا تؤثر على تحصيله الدراسي، مشيرًا أن هناك المئات من الطلاب مثل وائل، مؤكدة أنها تشكر المحافظ على استجابته الفورية للطالب، مما تنعكس بالإيجاب على الشباب وتحفذهم على العمل.