نصار يستعرض مع السفراء الجدد خطة عمل الوزارة لتنمية الصناعة

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى الذى تلعبه السفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج فى الترويج للمنتجات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية وجذب المستثمرين الأجانب للإستثمار فى السوق المصرى ، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الدبلوماسية المصرية بما تمتلكه من إمكانات ومقومات مادية وبشرية لاعب رئيسى فى الترويج لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى والمشروعات القومية الهائلة التي تنفذها الحكومة المصرية.





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من السفراء والوزاراء المفوضين المرشحين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج خلال الفترة القادمة ، حضر اللقاء احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وشيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.





وقال الوزير أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز علي 3 محاور عمل اساسية تشمل الارتقاء بالصناعات المصرية ذات القيمة المضافة والتوسع في الاسواق الاكثر قبولا واستيعاباً للصادرات المصرية المتميزة بالاضافة الي إعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج والتركيز علي الواردات الضرورية المستخدمة كمدخلات انتاج او التي لا يتم تصنيعها محلياً ، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً واسعاً بين وزارة التجارة والصناعة والسفارات والقنصليات المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن العالمية لتنفيذ هذه الاستراتيجية .





وأوضح نصار ان الوزارة حددت عدد من المناطق الجغرافية والاقاليم المستهدفة لتنفيذ برنامج عملها الحالي تضمنت عدد من الدول الإفريقية وبعض الدول العربية ودول بمنطقة وسط اسيا وشرق اوروبا ، مشيرا الي ان خطة عمل الوزارة تتضمن توطين عدد من الصناعات بالدول المستهدفة بمدخلات انتاج مصرية الصنع .





وأشار إلى ان الوزارة تسعي ايضا خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة ، لافتا الي امكانية تدشين استثمارات مشتركة مع هذه الدول والتصدير للاسواق الاقليمية المجاورة .





وأضاف نصار، أ ن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى يشمل تطوير الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الي حرص الوزارة على استغلال كافة الطاقات التصنيعية المعطلة بالمصانع من خلال زيادة الانتاج والتوسع فى التصنيع للغير .





وقال نصار ان الوزارة بصدد اصدار قوائم بالصادرات المصرية ذات الميزات التنافسية المتميزة والقبول العالمي وتعميمها علي مختلف السفارات والمكاتب التجارية بالخارج لبدء الترويج لهذه المنتجات بمختلف الاسواق العالمية ، لافتا الي ان هناك عدد كبير من الصناعات يمكن الترويج لمنتجاتها بالاسواق العالمية .





ومن جانبهم اكد السفراء الجدد علي اهمية تعزيز اطر التعاون والتواصل المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج لتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج وكذا الترويج للصادرات والاستثمارات المصرية بالاسواق العالمية ، مشيرين الي أهمية تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية بمختلف الاسواق العالمية وخلق صورة جديدة تعكس المستوي المتميز الذي وصل إليه عدد كبير من الصناعات المصرية في الاونة الاخيرة .