متحدث البترول: القمة الثلاثية دفعة لاتفاقيات مصر في مجال الغاز الطبيعي (فيديو)

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تعطي دفعات للتعاون المصري القبرصي في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع اتفاق حكومي بشأن إنشاء خط بحري من حقل افروديت إلى الأراضي المصرية تمهيدا لنقله لمصانع الإسالة المصرية ثم تصديره للخارج.





وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس القبرصي أكد الدعم الكامل لقيادة البلدين للمشروعات المتبادلة المصرية القبرصية، خاصة أن مصر تعمل على ان تصبح مركز اقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن الخبرات المصرية في مجال البترول متراكمة على مدار أعوام كثيرة وهناك بنية تحتية جاهزة لتسييل الغاز وتصديره وتحقيق عائد مادي جيد للمواطن المصري.





كما تابع أن هذه التحركات تعطي دفعة للمستثمرين بالتوجه إلى مصر بعد توفير البيئة والمناخ المناسب للاستثمار.



