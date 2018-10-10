المؤبد لمتهم قتل مواطنا وشرع في قتل 9 آخرين بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشوان وعمرو وحيد، في قضية مقتل مواطن بمنطقة الصف، إثر خلافات زوجية، والتي تحمل رقم 19285 لعام 2015 الصف ورقم 10854 لعام 2015 كلي جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الحميد سليمان بالسجن المؤبد، بتهمة قتل مواطن، والشروع في قتل 9 آخرين.









وجاء في حيثيات الحكم، أن الجاني أحمد عبد الحميد سليمان، حكم عليه بالسجن المؤبد؛ لأنه وآخرين قموا بقتل مصطفى عبد الفتاح غريب حسين، وشرعوا في قتل كل من عبد الله عبد الفتاح غريب، أحمد عبد الفتاح غريب، محمد ناصر عبد الله غريب، محمود عبد الفتاح غريب حسين، عبد الفتاح غريب حسين، محمد عبد الفتاح غريب، غريب عبد الفتاح غريب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ لخلافات مع الأول قاموا على إثرها باقي المتهمين مبيتين النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم وجهز المتهمون أسلحة بيضاء ونارية بمنطقة الصف؛ لقتل المجني عليه وأشقاءه.





كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة استخدام السلاح الناري والأسلحة البيضاء؛ بهدف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عمدًا، وأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي للضحايا، موضحة أن الواقعة كانت نتيجة لخلافات بين عائلتين بسب علاقة الزيجة بين المتهم الأول ونجلة المجني عليه "عبد الفتاح غريب"، وقيام الأخير بالزواج مرة أخرى على زوجته ما ترتب عليه انفصال علاقته الزوجية بينه وبين ابنة المتهم.