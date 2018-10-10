مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على ولي أمر بالضرب بسبب الكتب الدراسية (صور)

شهدت مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة مركز كفرالدوار التعليمية، واقعة مؤسفة، حيث قام مدير المدرسة بالتعدي بالضرب علي أحد أولياء الأمور عند قيامه باستلام الكتب الدراسية الخاصة بنجلته _بحسب وصفه_ الأمر الذي دفعه لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 508 لسنة 2018.



ويروي "رجب بسطويسي" ولي أمر التلميذة المعتدي عليه من قبل مدير مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم الابتدائية بمركز كفرالدوار، أنه قام بسداد المصروفات الدراسية دون الحصول علي الوصل الخاص بها، وأكمل بأنه عند قيام بالتوجه إلي المدرسة لفحص الأمر، ومعرفة لماذا تأخر تسليم الكتب الدراسية الخاصة بنجلته، ففوجئ بقيام مدير المدرسة بإخراجه من المدرسة عنوة عنه، وذلك نظرًا لقدوم لجنة من الإدارة للتفتيش علي المدرسة، كما فوجئ بقيام المدير بالتعدي عليه بالضرب وسط عدد من المعلمين، مما أحدث به بعض الإصابات.



على الفور قام بالتوجه إلي الإدارة التعليمية لعمل مذكرة بالواقعة، ثم توجه إلي نقطة الشرطة لتحرير محضر رسمي حمل رقم 508 لسنه 2018، مناشدا وزير التربية والتعليم بضرورة التدخل لأخذ حقه ومعاقبة مدير المدرسة.



من جانبه أكد الأستاذ محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه فور علمه بواقعة اعتداء مدير مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم بمركز كفرالدوار علي أحد أولياء الأمور، قام بالاتصال بالأخير وتم مقابلته بمقر مديرية التربية والتعليم بدمنهور، واستمع منه لكل ما حدث، ووجه بإحالة الأمر للتحقيق.