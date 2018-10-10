كورة ستار .. الاهلي والترسانة اليوم بث مباشر كاس مصر

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بطاقة مباراة الاهلي والترسانة اليوم

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موعد مباراة الاهلي والترسانة اليوم

البطولة : كاس مصر

القنوات الناقلة: اون سبورت - On SPORTS HD

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 17:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:00 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل الاهلي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي – ايمن اشرف - ساليف كوليبالي – صبري رحيل، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان- حمودي - إسلام محارب ، الهجوم: وليد أزارو.





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