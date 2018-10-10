القبض على شاب تكفيري ينظم رحلات هجرة غير شرعية‎

باشرت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتاجروين ولاية الكاف قضية عدلية، موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والتورط في تسفير اشخاص"، ضد عنصر تكفيري عمره 28 سنة أصيل الجهة ومفتش عنه للفرقة المذكورة، بعد أن تمّ ضبطه بجهة رمادة ولاية تطاوين بصدد إجتياز الحدود البرية خلسة.





و بالتحري معه، إعترف بتوسطه في عمليات إجتياز الحدود خلسة بمشاركة شخص آخر اصيل جهة بنقردان ولاية مدنين، حيث يتولى المعني التوسط للأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا عدلية أو مفتش عنهم وقضايا ذات صبغة إرهابية بمبالغ مالية متفاوتة.



