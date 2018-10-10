السيطرة على حريق بحظيرة مواشي في الفيوم



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير امن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز اطسا، بنشوب حريق بحضيرة مواشى بقرية شدموة، وبانتقال ضباط الحماية ومركز اطسا، تم السيطرة على الحريق دون حدوث ثمه غصابات أو وفيات.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة المواشى غير مسقوفة مساحتها 25 متر ملحقة بمنزل ملك " احمد رمضان عيد" 75 سنه بالمعاش ومقيم بذات الناحية.



نتج عن الحريق "نفوق 3 راس ماشية ـ بقرة ـ 2 خروف"، وبسؤال مالك الحظيرة ايد مضمون ماجاء بالفحص، وعلل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى باحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة، ولم يتمهم احد او يشتبه فى الحادث جنائيا.



تم كليف قسم الادلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص.وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



تحرر المحضر رقم 6848 2018 ادارى مركز شرطة اطسا، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.





تمكنت ضباط الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق نشب بحضيرة مواشى بقرية شدموة التابعة لمركز اطسا.