ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

من هو محمد عبد المنعم "مفاجأة" دفاع الأهلي أمام الترسانة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:19 م
من هو محمد عبد المنعم مفاجأة دفاع الأهلي أمام الترسانة
محمد عبد المنعم
طباعة
الفجر الرياضي
 
يترقب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام الترسانة ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

من هو محمد عبد المنعم؟

- محمد عبد  المنعم أحد المدافعين المميزين بقطاع ناشئي الأهلي ويلعب في فريق مواليد 1999 وتم تصعيده لـ97 ثم الفريق الأول.

- يبلغ طول محمد عبد المنعم 183 سم ويجيد اللعب كقلب دفاع وسبق تصعيده تحت قيادة حسام البدري لإصابة محمد نجيب في الموسم الماضي.

- وصفه أمين عرابي مدرب ناشئي الأهلي بأحد أفضل المدافعين لإجادته الكرات العرضية وكل ألعاب الهواء

- انضم محمد عبد المنعم لمنتخب الشباب تحت قيادة حمادة صدقي وشارك أساسيًا.







طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 12:20:00 PM