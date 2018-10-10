من هو محمد عبد المنعم "مفاجأة" دفاع الأهلي أمام الترسانة

يترقب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام الترسانة ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.





من هو محمد عبد المنعم؟





- محمد عبد المنعم أحد المدافعين المميزين بقطاع ناشئي الأهلي ويلعب في فريق مواليد 1999 وتم تصعيده لـ97 ثم الفريق الأول.





- يبلغ طول محمد عبد المنعم 183 سم ويجيد اللعب كقلب دفاع وسبق تصعيده تحت قيادة حسام البدري لإصابة محمد نجيب في الموسم الماضي.





- وصفه أمين عرابي مدرب ناشئي الأهلي بأحد أفضل المدافعين لإجادته الكرات العرضية وكل ألعاب الهواء





- انضم محمد عبد المنعم لمنتخب الشباب تحت قيادة حمادة صدقي وشارك أساسيًا.



























