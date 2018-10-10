طارق الشناوى: فاروق الفشاوى سيستطيع مواجهة السرطان

قال الناقد السينمائى طارق الشناوى، إن السينما المصرية كانت ضيف شرف مهرجان «مالمو» السويدي هذا العام، حيث تم عرض فيلم "طلق صناعي" للمخرج خالد دياب فيلمًا افتتاحيًا، أما حفل الختام اليوم فسيتضمن عرض فيلم "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي.





وأكد الشناوي خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد"، أن عدد كبير من الفنانيين المصريين كانوا متواجدين فى المهرجان وقام سفير مصر فى السويد بالمشاركة فى المهرجان.





وعن أبرز الأفلام التى تميزت بالمهرجان الفيلم الفلسطيني واجب، والذى أبرز العلاقة بين أب وابنة الأبن الذى سافرت ايطاليا والأب الذى لازال فى فلسطين، مشيرًا أن مخرجة الفيلم استطاعت تقديم رؤية فنية وسياسية شاملة بطريقة بلا صخب.





وأشار "الشناوى" إلى مشاركة تونس فى المهرجان عبر فيلم الرجل خلف الميكرفون، مضيفًا أن أكثر ما يميز المهرجان هو تخصيص حفلات لمشاركة طلاب المدارس فى المهرجان لتوعيتهم بالثقافات المختلفة فى الوطن العربى.





واختتم "الشناوى" حديثه عن الفنان فاروق الفيتشاوى متمنيًا له القدرة على مواجهة مرض السرطان.