خطوات تنظيف السيارة لحمايتها من التلف

قدم موقع "Car Care" المتخصص في عالم السيارات 4 خطوات يجب اتباعها للحفاظ على السيارة نظيفة وحمايتها من التلف وعدم فقد قيمتها:-





التنظيف الداخلي

ينصح بها الخبراء هي تنظيف المقصورة بالكامل، مع غسل النوافذ من الداخل، والتخلص من الأتربة والفضلات من أرضيات السيارة .





التنظيف الخارجي

في هذه الخطوة تبدأ عملية الغسيل من الأعلى إلى الأسفل باستخدام منتجات مصنوعة خصيصًا للحفاظ على طلاء السيارة، كما يجب غسل وتنظيف الإطارات والعجلات قبل تنظيف الجسم الخارجي، ويجب الفصل بين أدوات تنظيف الطلاء الخارجي وأدوات تنظيف الإطارات.





تلميع الطلاء

تلميع السيارة من الخارج أو "تشحيمها" لا يتعلق بالمظهر فقط وإنما تسهل عملية التشميع أيضاً في عملية الغسيل التالية، ويجب قبل القيام بهذه الخطوة التأكد من عدم وجود عوالق لاصقة بالطلاء، وتتم هذه الخطوة في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.





إصلاح الطلاء