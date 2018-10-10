تعرف على ترتيب فرق قطاع ناشئي الأهلي في بطولتي الجمهورية والمناطق

واصلت فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عروضها الجيدة منذ بداية الموسم الجاري 2018 – 2019، في بطولات الجمهورية وبطولات منطقة القاهرة، حيث تتربع فرق النادي على صدارة الترتيب في معظم البطولات.









فيما يلي ترتيب لفرق قطاع الناشئين، في بطولة الجمهورية:





مواليد 97 (عادل عبد الرحمن):





فريق الشباب بعد فوزه على الإنتاج الحربي 4 – 1، ضمن الجولة الخامسة، واصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري بـ 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مصر المقاصة، مسجلا 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.





مواليد 99 (مدحت طه إسماعيل):





بعد الفوز على الداخلية 1 – صفر في الثواني الأخيرة، ضمن الجولة السادسة، تربع الأهلي على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي، مسجلا 12 هدفاً بينما استقبل 7 أهداف.





مواليد 2001 (أحمد سراج):





حقق الفريق فوزه السابع على التوالي على حساب الجونة بنتيجة 6 – 0، ليواصل تغريده في الصدارة بـ21 نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش، مسجلاً 27 هدفاً، مقابل هدف واحد فقط دخل مرماه.





مواليد 2003 (عادل مصطفي):





تعادل الفريق مع مصر للمقاصة 2 – 2 ، ضمن الجولة السادسة، ليرفع رصيده لـ 6 نقاط، ويحتل بهم المركز التاسع، مسجلاً 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه 12 هدفاً، خلال 5 مباريات لعبها في البطولة، حيث لم تكن له مباراة في الجولة الخامسة.





أما بالنسبة لترتيب الفريق في بطولات منطقة القاهرة فجاء كالتالي:





مواليد 2000 (أمين عرابي):





بعد الفوز على طلائع الجيش 3 – 2 في اللحظات الأخيرة، من مباراة الجولة الرابعة، رفع الأهلي رصيده لـ 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن وادي دجلة الذي يمتلك نفس الرصيد، وسجل الأهلي 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.





مواليد 2002 (ياسر محمدين):

واصل الفريق تربعه على الصدارة، بفارق الأهداف عن مصر للتأمين والشبان المسلمين، بعدما فاز في المباراة الثالثة على التوالي، وعلى عرب غنيم 16 – 0 ، ليصل رصيده لـ 9 نقاط، مسجلاً 30 هدفاً، بينما لم يتلق أي هدف.





مواليد 2004 (محمد سعد)





بعد الفوز للمباراة الرابعة على التوالي على حساب النصر 4ـ 0، واصل الأهلي تصدره للجدول بـ12 نقطة، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب، حيث سجل الأحمر 27 هدفا، ولم يستقبل أي هدف.



