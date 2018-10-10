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توقف دوري الشباب بسبب معسكري المنتخب الوطني والأولمبي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:10 م
توقف دوري الشباب بسبب معسكري المنتخب الوطني والأولمبي
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علي نبوي
 
يتوقف دوري الجمهورية للشباب لمدة ١٠ أيام، بسبب إقامة معسكري المنتخب الوطني الأول، والمنتخب الأولمبي، وتم تأجيل مباريات الجولة السادسة التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل ١٣ أكتوبر الجاري، على أن تقام يوم السبت الموافق ٢٠ من الشهر نفسه.


ويدخل المنتخب الوطني في معسكر؛ من أجل خوض مباراتيه أمام منتخب سوازيلاند، يومي الجمعة ١٢ أكتوبر والثلاثاء ١٦ أكتوبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ بالكاميرون.


وفي الوقت نفسه يسافر المنتخب الأولمبي اليوم الأربعاء إلى الإمارات، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي، يومي ١٢ و ١٦ من الشهر الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.


وكان الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الخامسة على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة ٤ - ١، ليواصل التربع على صدارة ترتيب دوري الشباب برصيد ١٣ نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مصر المقاصة.

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