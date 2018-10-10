ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهلي٩٩ يواجه الجونة في بطولة الجمهورية.. غدا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:09 م
أهلي٩٩ يواجه الجونة في بطولة الجمهورية.. غدا
طباعة
علي نبوي
 
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غدا الخميس مع ضيفه الجونة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.


يدخل الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية رائعة، بعد الفوز في آخر ٤ مباريات على التوالي، مما جعله يتربع على صدارة الترتيب، برصيد ١٣ نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.


فاز الأهلي على وادي دجلة ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٤ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - ١، وأخيراً على الداخلية ١ - صفر، بهدف سجله صالح نصر في الثواني الأخيرة، وسجل الفريق الأحمر ١٢ هدفاً، بينما استقبلت شباكه ٧ أهداف، في ٦ مباريات.


ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الثامنة أمام الجونة، الخميس المقبل، الموافق ١٨ أكتوبر، في منتجع الأسيوطي.


ويضم الجهاز الفني للفريق مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة، الإداري ، وأسامة مصطفي طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي.

المزيد عن: الجونة الاهلي الأهلي أهلي 99
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 12:20:06 PM