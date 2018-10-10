بوكا جونيورز يتعاقد مع حارس بوليفيا

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم الحارس البوليفي كارلوس لامبي ليحل بديلا لحارسه المصاب، إستيبان أندرادا خلال مشاركة الفريق في منافسات بطولة كأس ليبيرتادوريس.





وخاض لامبي 31/ عاما/ أمس الثلاثاء المران الأول له مع بوكا جونيورز والتقط بعض الصور مع زملائه الجدد.





ويخضع أندرادا في الوقت الراهن للعلاج من كسر في الفك، حيث يلعب بدلا منه أجوستين روسي في مركز الحارس الأساسي لبطل الكرة الأرجنتينية.





وقال لامبي في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: أنا سعيد للغاية، وأرغب في الاستمتاع بتواجدي في بوكا جونيورز".





يشار إلى أن لامبي، حارس المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، وقع على عقد يمتد لثلاثة أشهر مع بوكا جوينورز.





وتحدث الحارس البوليفي عن مواجهته لبوكا جوينورز في عام 2004 عندما كان لاعبا بين صفوف نادي بوليفار، وكشف أنه خلال تلك المباراة جعل أيقونة الفريق الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، يوقع له على قميصه.





واستطرد لامبي قائلا: "سأسعى لصناعة التاريخ في هذا النادي الذي كنت أتابعه دائما".





ولن يحق للحارس البوليفي المخضرم سوى اللعب في كأس ليبيرتادوريس فقط، حيث من المقرر أن يخوض أربع مباريات في هذه البطولة على أقصى تقدير (مباراتي الدور قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي ومباراتي النهائي في حال تأهل بوكا جوينورز).





وخضع أندرادا لإجراء عملية جراحية في 20 سبتمبر/أيلول الماضي بعدما أصيب بكسر في الفك إثر اصطدامه بمدافع نادي كروزيرو البرازيلي، اندرسون فيتال دي سيلفا (ديدي).





وانضم أندرادا لصفوف بوكا جونيورز في أغسطس/آب الماضي وأطاح بروسي من التشكيلة الأساسية قبل أن يعود الأخير مرة أخرى لمركز الحارس الأول على خلفية إصابة زميله الجديد.





وسيكون الآن على المدير الفني لبوكا جونيورز، جويرمو باروس سكوليتو، أن يقرر ما إذا كان سيبقي على روسي ضمن التشكيلة الأساسية في كأس ليبيرتادوريس أو سيستبدله بالوافد الجديد، كارلوس لامبي.



