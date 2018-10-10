طريقة يابانية غريبة لحرق دهون البطن والفخذين

ابتكر هذه الطريقة الدكتور فوكوتسودزي بعدما اكتشف سبب تراكم الدهون في منطقة الخصر والوركين تحديداً.

ففي حال قررت الاستعانة بها لخسارة الوزن، لن تحتاجي إذاً إلى بذل الكثير من الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف. ولتطبيق هذه الطريقة تحتاجين إلى: منشفة كبيرة وشريط من القماش.





وإليك الخطوات التي يتعين عليك القيام بها من أجل ذلك:

- قومي بلف المنشفة وثبتيها بواسطة شريط القماش.

- إجلسي على مساحة صلبة ومتماسكة والأفضل على الأرض.

- ضعي المنشفة بشكل عرضي تحت ظهرك على مستوى السرة.

- أبعدي ساقيك إحداهما عن الأخرى في موازاة عرض كتفيك.

- إطوي قدميك إلى أسفل ومدي ذارعيك إلى أعلى رأسك مع توجيه راحتي يديك إلى أسفل.

- حاولي طيّ يديك وقدميك قدر الإمكان. لكن احرصي على ألا تشعري بالألم.

- حافظي على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق.

- لكن بعد ذلك لا تنهضي بشكل فوري، بل استديري في اتجاه أحد جانبيك ثم اجلسي مع إبقاء ظهرك مستقيماً.





ملاحظات مهمة:

- لكن لا تطبقي هذه الطريقة قبل أن تستشيري الطبيب في حال كنت تعانين من مشاكل في العمود الفقري أو من أوجاع العظم.





- عند بدئك بهذا التمرين قد تشعرين بالانزعاج لأن عظامك تبدأ باستعادة وضعيتها الطبيعية.





- إذا رأيت أنه لا يمكنك الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق، إبدئي بدقيقة واحدة أو اثنتين ثم قومي بزيادة المدة تدريجياً.



