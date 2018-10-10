ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كارتيرون يمنح فتحي وسليمان راحة من التدريبات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
كارتيرون يمنح فتحي وسليمان راحة من التدريبات
طباعة
علي نبوي
 
منح باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان راحة من المشاركة في التدريبات اليوم الأربعاء بعد خروج كل منهما من قائمة الفريق لمواجهة الترسانة اليوم في كأس مصر.


وقرر كارتيرون منح راحة لفتحي بسبب إصابته بكدمة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، بينما يشكو وليد سليمان من الإجهاد؛ نتيجة تلاحم المباريات.


ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز فتحي وسليمان للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي والمباريات المقبلة الفريق.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 12:20:06 PM