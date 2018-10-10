كارتيرون يمنح فتحي وسليمان راحة من التدريبات

منح باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان راحة من المشاركة في التدريبات اليوم الأربعاء بعد خروج كل منهما من قائمة الفريق لمواجهة الترسانة اليوم في كأس مصر.









وقرر كارتيرون منح راحة لفتحي بسبب إصابته بكدمة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، بينما يشكو وليد سليمان من الإجهاد؛ نتيجة تلاحم المباريات.









ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز فتحي وسليمان للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي والمباريات المقبلة الفريق.



