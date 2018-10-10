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جلسة الأربعاء.. البورصة تتباين في منتصف التعاملات و"الرئيسي" يهبط 0.04

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
جلسة الأربعاء.. البورصة تتباين في منتصف التعاملات والرئيسي يهبط 0.04
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نيفين سمير
 
تباينت مؤشرت البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم ، وخسر رأس المال السوقى600 مليون جنيه، ليصل عند مستوى 755.2 مليار جنيه مقابل نحو 755.8مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد تراجع  مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.04% ليصل عند مستوى   13588.86   نقطة، بينما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.13% محققًا مستوى  690.61 نقطة, تلاه مرتفاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.12% محققا مستوى 1736.05  نقطة.


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