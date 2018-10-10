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الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف
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علي نبوي
 
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إنه تحدد يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها يوم 23 من الشهر ذاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي كان قد حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السلام يوم 2 أكتوبر الجاري.

المزيد عن: وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا الجزائر الاهلي الأهلي
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