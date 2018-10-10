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حسم مصير يوسين بولت مع كرة القدم غدا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
حسم مصير يوسين بولت مع كرة القدم غدا
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قال العداء الجامايكي السابق، يوسين بولت، إن مباراة ودية بعد غد الجمعة في أستراليا، ستحسم مستقبله مع فريق سنترال كوست مارينرز لكرة القدم.


ويخضع بولت (32 عاما) للاختبار بفريق مارينرز، أحد فرق دوري الدرجة الأولى بأستراليا، منذ آب/أغسطس الماضي.


وبدأ بولت مشاركاته مع مارينرز، خلال مباراة أمام فريق للهواة، حيث لعب 21 دقيقة كجناح.


وسيخوض بولت تجربته التالية، أمام فريق ماكارثر ساوث وست يونايتد، المنتمي للدرجة الثانية، بعد غد الجمعة، وذلك على استاد "كامبل تاون" غرب سيدني.


وستخصص عائدات هذه المباراة، لصالح جهود مكافحة مرض الشلل الرعاش "باركنسون".


وقال بولت، اليوم الأربعاء: "ستكون مباراة كبيرة.. أعتقد أنها ستحدد موقف النادي من مسيرتي الكروية".


ويُنتظر أن يدفع المدرب مايك ميلفي بالعداء الشهير، ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، في هذه المواجهة.

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