اليوم.. توقيع برتوكول تعاون بين "الداخلية وحياة" لتوفير فرص عمل للمفرج عنهم

ينظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ظهر اليوم، مؤتمراً صحفياً لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة؛ بدار الضيافة بمدينة نصر؛ وذلك تحت رعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي وجه بإعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بالمنظومة الأمنية من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية.

حيث يوقع مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء خالد حمدي، بروتوكول التعاون ممثلاً لوزارة الداخلية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى زيادة الخدمات الشرطية المقدمة لنزلاء السجون والتيسيرات المختلفة لتوفير فرص عمل لهم عقب خروجهم؛ لإعادة دمجهم في المجتمع ويصبحوا مواطنين صالحين ولا يعودوا للجريمة مرة أخرى.